Gazzetta annuncia: "ADL su Lucca, costa 35-40mln! Può quadruplicargli ingaggio"

Napoli alla finestra per Lorenzo Lucca dell'Udinese, obiettivo numero uno per l'attacco in vista della prossima stagione. Saranno tanti gli acquisti e presto arriveranno anche i 75 milioni della clausola di Osimhen. A proposito, del suo futuro ha parlato il presidente del Galatasaray. Di sicuro il nigeriano non resterà a Napoli né sarà difficile trovare un club pronto a investire una cifra del genere, quasi bassa, per le qualità dell'ex 9 azzurro, già a quota 26 gol in stagione.

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' spiega che saranno almeno 7 i colpi per la prossima stagione e il ds Manna lavorerà molto in attacco. In cima alla lista della spesa in bella mostra i nomi di Lorenzo Lucca, appunto, e Rasmus Hojlund, entrambi in uscita da Udinese e Manchester United.

"Il preferito dal club di De Laurentiis resta Lucca, a cui il Napoli ha pensato già nella scorsa estate, come vice Lukaku. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi contatti tra i club e l’affare potrebbe avere un’accelerata concreta già dal prossimo mese. L’Udinese valuta il suo centravanti tra i 35 e i 40 milioni. A Udine guadagna circa 250 mila euro netti a stagione, il Napoli potrebbe quadruplicargli l’ingaggio e metterlo al centro del nuovo progetto".