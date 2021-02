Atalanta, Gasperini in conferenza: "Se vuoi andare in finale devi vincere"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha commentato in conferenza stampa la semifinale d'andata di Coppa Italia pareggiata contro il Napoli: "È un momento non fortunatissimo in zona gol, siamo arrivati due-tre volte davanti al portiere con Pessina, Toloi e Muriel. Quando arrivi davanti al portiere la speranza è quella di fare gol, così cambia la partita. È stata una partita contro una squadra forte come il Napoli, sono soddisfatto della gara che abbiamo fatto".

Come valuta Muriel e Zapata?

"Hanno fatto bene, stanno attraversando un buon momento di forma. Stiamo giocando tante partite, abbiamo bisogno di sfruttare la condizione di tutti".

Nel secondo tempo avete accusato un po' di stanchezza?

"Sinceramente abbiamo cercato di vincere la partita, abbiamo giocato una buona gara. Non è facile, dal 3 gennaio - come del resto il Napoli - giochiamo ogni tre giorni, abbiamo fatto due partite con la Lazio, una col Milan, ne faremo due con il Napoli nei prossimi giorni e poi ci sarà il Real Madrid. Sono partite dispendiose. Devo fare un grande applauso a questi ragazzi perché non è facile fare prestazioni del genere con questa continuità, a volte ti può mancare la brillantezza per trasformare in gol le azioni che facciamo".

Il risultato è delicato. Come imposterà la partita del ritorno?

"Abbiamo giocato il primo tempo, adesso si giocherà il secondo a Bergamo. In altri momenti col pubblico sarebbe stato un vantaggio, ora lo sarà molto meno. Però è chiaro che se vuoi andare in finale devi vincere, poi se lo fai in partita o ai supplementari o ai rigori...noi abbiamo un solo risultato da centrare, ma lo stimolo è molto grande perché arrivare in finale quest'anno sarebbe straordinario dopo la finale di due anni fa e dopo la terza semifinale in quattro anni".

State già pensando al Real Madrid?

"In questo momento abbiamo la semifinale di sicuro e sabato il campionato. Col Torino sarà una partita altrettanto difficile, domani penseremo a come affrontare il campionato, per noi rimane comunque un obiettivo importante. La Coppa Italia è immediata rispetto alla serie A, la prossima settima ci giochiamo la finale. Poi avremo dieci giorni per pensare al Real Madrid, è chiaro che il calendario è compresso".