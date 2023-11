Atalanta-Napoli 1-2, le pagelle: Elmas incubo di Gasp, Osi con la zampata! Kvara gol e Mazzarri con l'anima!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gollini 6,5 - Viene chiamato spesso in causa nell’impostazione del gioco ed è sempre pronto. Bravissimo su Koopmeiners nel primo tempo, poi in realtà non deve fare molto altro.

Di Lorenzo 6,5 - Il solito capitano, con l’apporto fondamentale nella fase di spinta: è suo l’assist per il gol di Kvara. Soffre nella ripresa dalla sua parte. Rrahmani 6,5 - Segna un gran gol che il Var gli annulla, ma l’immagine continua a essere poco chiara. Sul gol di Lookman non un grande intesa con Di Lorenzo. Ma gioca una gara di grande personalità.

Natan 6,5 - Parte bene, Mariani lo penalizza con un giallo troppo frettoloso. È bravissimo a gestirsi e non sbaglia mai nell’uno contro uno. Dal 77’ Ostigard 6 - Impatta bene con la gara.

Olivera 6,5 - Propositivo e duro come la gara richiede, si fa male da solo ed esce in lacrime. In bocca al lupo all’esterno. Dal 38’ Juan Jesus 6 - Si trova in un ruolo non suo, commette qualche errore, ma ha delle attenuanti.

Anguissa 6,5 - Non era al meglio, ma col suo peso diventa un fattore in una gara così fisica.

Lobotka 6,5 - L’indicazione di Mazzarri è chiara: riportare Stan al centro della manovra. Vierne marcato ad uomo, ma gestisce bene tante situazioni delicate.

Zielinski 6 - Settimana di fatica per Piotr, con una tonsillite che l’ha debilitato. Parte male ed ha una grande occasione sul finale del primo tempo che non sfrutta al meglio. Dal 77’ Cajuste 6,5 - Ha il merito di mettere lo zampino nel gol di Elmas.

Politano 6,5 - Si muove su tutto il fronte d’attacco ed è sempre pericoloso. Nella ripresa è molto stanco ed alla fine Mazzarri deve toglierlo. Dal 62’ Elmas 7 - Al posto giusto, nel momento giusto. E tanto sacrificio in fase offensiva.

Kvaratskhelia 7- Pochi palloni giocabili, poi il graffio del campione con la zuccata che sblocca il match. Scalvini gli fa fallo sistematico e non viene mai ammonito.

Raspadori 6,5 - Disegna calcio, con controlli volanti e aperture per i compagni in grande stile. Fa un grande lavoro e non demerita. Dal 62’ Osimhen 6,5 - La zampata del campione nel gol di Elmas e tanto lavoro sporco.

Mazzarri 8 - Prende la squadra e gli trasmeytte subito la sua grinta. Una vittoria alla Mazzarri di Mazzarri.