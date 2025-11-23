Gutierrez celebra il successo sui social: "Questa vittoria è di tutto il Napoli!"

Gutierrez celebra il successo sui social: "Questa vittoria è di tutto il Napoli!"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:30Dai social
di Davide Baratto

Il Napoli reagisce alla grande all'ultimo periodo difficile, vincendo 3-1 al Maradona contro l'Atalanta. La squadra di Antonio Conte torna in vetta almeno per una notta e lancia un segnale importante al campionato.

Così Miguel Gutierrez, esterno azzurro, ha celebrato il successo con un post sul suo profilo Instagram: "+3! Questa vittoria è di tutto il Napoli! Forza Napoli Sempre". Di seguito il post.