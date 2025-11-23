Hojlund, Rrahmani, Gilmour, Spinazzola: l'annuncio di Conte sugli infortunati

Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani sono stati sostituiti contro l'Atalanta per problemi fisici, Billy Gilmour non è stato neanche convocato per l'infortunio che lo fermò nella partita contro il Como. L'allenatore del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa ha aggiornato sulle loro condizioni:

"Sia Hojlund che Rrahmani erano sostituzioni precauzionali perché li avevo visti un po' affaticati e quindi ho preferito cambiare, anche perché c'è da coinvolgere un po' tutti e tutti devono sentirsi coinvolti... Oggi ci sono grandi ostacoli da superare: l'ultima tegola di Anguissa è stata una mazzata tremenda, che si va a unire a De Bruyne e a quella di Lukaku a inizio anno. E anche all'assenza di Gilmour che non sappiamo che tempi di recupero può avere, e a quella di Spinazzola".