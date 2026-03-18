Ufficiale Cagliari, squadra in ritiro già da stasera: il report in vista del Napoli

vedi letture

E' ufficiale la decisone del Cagliari di mandare in anticipo la squadra in ritiro in vista della sfida di venerdì sera contro il Napoli. Intanto gli uomini di Pisacane continuano a preparare l'anticipo della 30ª giornata contro gli azzurri, stamani hanno effettuato una seduta mattutina. Di seguito il report ufficiale del club rossoblù: "Due giorni alla sfida contro il Napoli (i biglietti), i rossoblù di mister Pisacane si sono allenati questa mattina al CRAI Sport Center di Assemini.

La squadra ha svolto la prima parte della seduta in palestra, impegnata in lavori dedicati allo sviluppo della forza. A seguire il gruppo si è trasferito in campo: attivazione tecniche, serie di partitelle a tema ed una partita giocata a ranghi misti. Lavoro personalizzato per Gennaro Borrelli. Come da programma, questa sera la squadra si ritroverà al CRAI Sport Center per iniziare il ritiro pre-partita. Domani, giovedì 19, nuovo allenamento fissato al mattino. Al termine mister Pisacane incontrerà i media per presentare il match dell’Unipol Domus"