Rileggi live Castel di Sangro, day 4: sessione mattutina, partitella a campo ridotto e calci piazzati. Out Cajuste

vedi letture

Appuntamento a stasera, ore 20, per il primo test amichevole qui a Castel di Sangro contro gli albanesi dell'Ignatia. Restate collegati su Tuttonapoli per seguire la diretta testuale del match e per tutti gli aggiornamenti dal ritiro.

11.45 - Escono dal campo anche gli ultimi azzurri, termina qui la sessione mattutina.

11.40 - Esce dal campo la squadra. Restano in campo solo Folorunsho, Cheddira, Simeone, Zerbin e Turi. Anche Di Lorenzo e Politano si intrattengono per qualche secondo con Stellini

11.39 - Foto di gruppo con tutta la squadra per un giovanissimo tifoso che anche ieri si era intrattenuto a bordo campo con il presidente Aurelio De Laurentiis, il vice presidente Edo e il mister Antonio Conte.

11.38 - C'è anche il ds Manna sul campo, breve colloquio con Antonio Conte.

11.35 - Folorunsho, Cheddira e Simeone si esercitano sulle conclusioni in porta, con Zerbin che va al cross dalla destra. In porta c'è Turi.

11.34 - Alcuni azzurri ricevono una lezione 'supplementare' con Antonio Conte e il suo staff. Buongiorno a colloquio col mister; Di Lorenzo e Anguissa con Stellini; Cheddira, Folorunsho e Simeone con Abbruscato.

11.34 - Gruppo riunito a centrocampo per la seduta di stretching.

11.33 - Termina l'esercitazione.

11.31 - Bella parata di Meret su un colpo di testa di Buongiorno.

11.28 - Cambio di attaccanti tra i due schieramenti: batte dal lato destro del campo Raspadori.

11.23 - Gol olimpico di Politano, che segna direttamente dal calcio d'angolo.

11.22 - Tocca a Politano battere il corner dalla destra con il mancino.

11.19 - Esercitazioni sui calci piazzati. Kvaratskhelia è alla battuta dei corner dalla sinistra.

11.16 - Ancora Kvara! Pareggio dei gialli: destro nell'angolino basso alla destra di Caprile

11.15 - Accorciano le distanze i gialli con Kvara: destro che finisce all'angolino.

11.14 - Gol di Raspadori: 2-0 per i blu: sinistro sotto la traversa.

11.12 - Gol dei blu con Ngonge: sinistro che buca Meret.

11.10 - Inizia una partitella a campo ridotto.

11.06 - Si assegnano le pettorine gialle.

In giallo: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola, Politano, Kvaratskhelia, Cheddira.

In blu: Caprile, Rafa Marin, Buongiorno, Juan Jesus, Zerbin, Folorunsho, Iaccarino, Mario Rui, Ngonge, Raspadori, Simeone.

11.02 - Termina il torello, i perdenti vengono 'puniti' con dei piegamenti.

11.01 - Fuori anche Cajuste.

10.58 - Stamattina si allena anche Spinazzola, assente ieri. Ancora non si vede l'altro assente dell'ultima sessione Gaetano.

10.57 - I portieri lavorano con il preparatore Rosalen Lopez sul lato destro del campo.

10.56 - Osimhen rientra subito negli spogliatoi.

10.55 - Squadra già in campo, in anticipo, per un torello di riscaldamento.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella quarta giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta pomeridiana di ieri, il Napoli di Antonio Conte si allena allo Stadio Patini. L'allenamento sarà a porte aperte dalle ore 11.15. Alle 20, invece, è in programma la prima amichevole del ritiro abruzzese, gli azzurri affronteranno gli albanesi dell'Egnatia.