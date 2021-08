Cessioni imminenti e problemini fisici: ben 8 azzurri assenti nel test contro l'Ascoli

Di tutti i convocati per il ritiro di Castel di Sangro, 27 in totale, soltanto 19 prenderanno parte all'amichevole che si svolgerà tra poco al Patini contro l'Ascoli. Mancano in distinta, tra cessioni imminenti o qualche problemino fisico, ben 7 elementi dell'organico: Ospina, Contini, Luperto, Ghoulam, Palmiero, Tutino, Petagna, Ounas