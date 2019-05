CLASSIFICA - Valori club, il Napoli 18esimo in Europa con 569mln e +10%: è davanti a Milan e Roma

KPMG (società di revisione e organizzazione contabile, specializzato nella consulenza manageriale e nei servizi fiscali) prova a rispondere ad un interrogativo che spesso e volentieri neanche gli addetti ai lavori riescono a chiarire: quanto valgono le squadre di calcio? Nel report "Football Clubs’ Valuation: The European Elite 2019" è evidente come spagnole e inglesi siano su pianeti molto diversi rispetto tutto il resto del mondo calcistico. Real Madrid e il Manchester United sono gli unici club al di sopra della soglia di 3 miliardi di euro per quanto riguarda l’Enterprise Value, poi Bayern, Barcellona, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham e la prima italiana, ovviamente la Juventus. Top 10 confermatissima rispetto all'anno scorso, anche se l'Inter, per ora al 15° posto, è in fortissima rimonta (41% di crescita in un anno).

Salgono anche i valori di Napoli, Milan, Roma e Lazio, ma lo squilibrio italiano è talmente evidente che la Juve da sola vale più di Inter e Napoli messe insieme, o più di Inter e Milan, e persino più della somma tra Napoli, Roma e Lazio. Il club azzurro, nello specifico, si posiziona al 18^ posto con un incremento del 10% arrivando a 569mln.