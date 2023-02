Continuano le coincidenze con lo scudetto 1987: l'ultima con Sanremo è clamorosa

Una coincidenza dopo l'altra conduce il Napoli alla vittoria del terzo scudetto della sua storia. La squadra di Spalletti è prima

Una coincidenza dopo l'altra conduce il Napoli alla vittoria del terzo scudetto della sua storia. La squadra di Spalletti è prima con ampio e rassicurante margine di vantaggio rispetto alle inseguitrici. Non solo: dall'inizio della stagione una serie di similitudini con la stagione 1986/87, quella del primo scudetto con Maradona, stanno accompagnando i trionfi del gruppo di Spalletti. Tra questi, i principali sono: la vittoria del Mondiale dell'Argentina nel 1986, il ko al rientro dopo la sosta natalizia (come accaduto con l'Inter per l'unica sconfitta in campionato), la Cremonese in semifinale di Coppa Italia. L'ultima arriva direttamente da Sanremo.