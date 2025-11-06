Ufficiale
Novità per Napoli-Juve del 7 dicembre: a breve prevendita per i Membri Premium
TuttoNapoli.net
Attraverso il proprio sito ufficiale il Napoli ha fatto sapere che "la fase di vendita riservata a tutti i Membri Premium della SSC Napoli, sarà disponibile a partire dal match in programma il 7 dicembre 2025, Napoli vs Juventus".
Opportunità, questa per chi si è iscritto nei giorni scorsi alla prima community ufficiale di tifosi del Napoli. Due piani erano disponibili: uno Free accessibile a tutti gratuitamente ed uno Premium dal costo di 75 euro. I membri potranno accedere a contenuti digitali e vincere premi unici. Sottoscrivere la Membership Premium, inoltre, garantirà ulteriori vantaggi riservati come l’accesso anticipato alla vendita di biglietti, appunto, e non solo.
