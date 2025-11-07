Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: la posizione dell’Italia
La tre giorni europea non è stata particolarmente propizia per l'Italia, che resta impantanata al quinto posto in classifica, dietro persino a Cipro. Al contrario grande balzo in avanti della Spagna, che rispetto a mercoledì guadagna ben tre posizioni e diventa la rivale più accreditata della Germania, con l'Inghilterra che prende il volo. Servirà cambiare marcia, questa è attualmente la situazione, ricordiamo che per il posto aggiuntivo in Champions servirà arrivare tra le prime due:
1. Inghilterra (9 su 9) 9.944
2. Germania (7 su 7) 8.857
- - -
3. Spagna (8 su 8) 8.375
4. Cipro (3 su 4) 8.250
5. Italia (7 su 7) 8.142
6. Portogallo (4 su 5) 8.000
7. Polonia (4 su 4) 7.875
8. Danimarca (2 su 4) 7.625
9. Francia (7 su 7) 6.642
10. Turchia (3 su 5) 6.200
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
