De Luca tuona: "Troppi in strada senza mascherine e distanziamento, così si torna in casa!"

Tante, troppe, le immagini che hanno fatto nella giornata di oggi il giro dei social, e che hanno visto tante persone in strada al primo giorno di allentamento delle misure restrittive in Campania. Tuona il governatore Vincenzo De Luca, attraverso un post su Facebook, chiarendo nuovamente quello che dovrà essere l'atteggiamento dei cittadini: "Oggi, lunedì 27 aprile, dopo molte settimane si è consentita la mobilità in due fasce orarie, dalle 6,30 alle 8,30 e dalle 19 alle 22. È stata una misura presa per dare respiro soprattutto alle famiglie con bambini. Abbiamo verificato per strada un eccesso di persone senza mascherine, senza distanziamento sociale, con assembramenti pericolosi. È indispensabile ribadire che l'ordinanza vigente rende obbligatorio:

1. uso delle mascherine;

2. distanziamento sociale;

3. mobilità solo nelle vicinanze della propria abitazione.

Non è assolutamente consentita una mobilità senza limiti, non protetta, disordinata. Le Forze dell'Ordine, le Polizie Municipali, sono invitate a garantire il rispetto rigoroso dell'ordinanza. Il diffondersi di comportamenti irresponsabili, produrrebbe una ripresa forte del contagio e renderebbe inevitabile il ripristino immediato del divieto di mobilità. È evidente a tutti che se non c'è da parte di ogni singolo cittadino senso di responsabilità, si rischia di prolungare all'infinito l'emergenza e la sofferenza di tutti, soprattutto dei bambini".