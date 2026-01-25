Live Di Lorenzo in conferenza: "Sconfitta che fa male! Rigore? Hanno valutato così, c'è poco da dire"

Al termine del match perso 3-0 contro la Juventus, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa: "E' una sconfitta che sicuramente fa male, ma tra tre giorni abbiamo un'altra sfida importante di Champions. Dobbiamo cercare di recuperare per vincere la partita ed andare avanti".

Ancora tanti errori in era Var, sembrava rigore su Hojlund: "Sì, c'è stato quell'episodio sia su Rasmus che su Vergara, che dal campo mi sembravano in posizione di vantaggio rispetto al loro difensore. Non so, hanno valutato così, c'è poco da dire".