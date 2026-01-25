Live
Di Lorenzo in conferenza: "Sconfitta che fa male! Rigore? Hanno valutato così, c'è poco da dire"
Al termine del match perso 3-0 contro la Juventus, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa: "E' una sconfitta che sicuramente fa male, ma tra tre giorni abbiamo un'altra sfida importante di Champions. Dobbiamo cercare di recuperare per vincere la partita ed andare avanti".
Ancora tanti errori in era Var, sembrava rigore su Hojlund: "Sì, c'è stato quell'episodio sia su Rasmus che su Vergara, che dal campo mi sembravano in posizione di vantaggio rispetto al loro difensore. Non so, hanno valutato così, c'è poco da dire".
Pubblicità
Zoom
LiveDi Lorenzo in conferenza: "Sconfitta che fa male! Rigore? Hanno valutato così, c'è poco da dire"
Le più lette
Prossima partita
28 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
In primo piano
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
Redazione Tutto Napoli.netLiveCopenaghen-Napoli 1-1 (McTominay 39', Larsson 71'): Buongiorno condanna gli azzurri al pari
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Non piangiamo per le assenze, ma calendario è assurdo! Mercato? Sintonia col club"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com