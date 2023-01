Elmas a Dazn: "Cerco di dare tutto in ogni ruolo. Rigore? Ero sicuro di segnarlo"

Eljif Elmas, autore del secondo gol del Napoli contro la Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di Marassi.

© foto di www.imagephotoagency.it

Eljif Elmas, autore del secondo gol del Napoli contro la Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di Marassi: "Dopo una partita difficile a Milano e venire qui non era facile, era importante conquistare questi tre punti e siamo venuti come un gruppo e una famiglia lottando su tutti i palloni. Rigore? Chi si sente bene tira, non c'è chi deve tirare. Chi tira per me non cambia niente, l'importante e fare gol e vincere. Ero sicuro di fare gol, era il mio primo rigore".