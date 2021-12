Empoli, Cutrone spiega il gol fortunoso: "Sono stato colpito in faccia e ho visto la palla entrare"

Patrick Cutrone, attaccante dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Napoli grazie al suo gol: "Sono stato colpito in faccia e ho visto la palla entrare. Sono comunque contento di aver segnato in questo grande stadio e della vittoria, stiamo giocando benissimo".

Quanto siete forti?

"Sì, siamo bravi ma va messa in risalto la forza del gruppo. Chiunque giochi o subentri dà il massimo e sa cosa fare, è questo il primo obiettivo da inizio campionato. Sono contento anche se non faccio gol, do il massimo e l'anima per questa squadra che mi fa sentire importante e stare bene. Sono fiero di essere qua".