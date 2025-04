Forse il (primo) mancato colpo di gennaio è stato un 'affare' per ADL

vedi letture

A febbraio l'umore non era dei migliori. Lo stesso Manna intervenne in conferenza spiegando di averci provato. Il Napoli aveva espresso la volontà anche nei fatti di chiudere per Alejandro Garnacho dello United come erede di Kvaratskhelia (prima di provarci per tanti altri). Alla fine l'affare non è andato in porto prima perché lo United sparava altissimo e poi perché il giocatore aveva rilanciato in extremis sullo stipendio, andando oltre parametri già elevati per il budget del Napoli.

Col senno di poi, forse, il suo arrivo mancato non è un dramma (almeno a lungo termine). Non è in discussione il talento, ma il rendimento dell'argentino. Da quando se ne parlava, appena un gol in Premier League contro il Leicester in una gara vinta 3-0 dai suoi. Ma i numeri dicono tanto altro sul 20enne: per ora si è rivelato il peggior dribblatore della Premier League in questa stagione, secondo le sue statistiche del 2024-25. Il 20enne ha tentato 3,4 dribbling ogni 90 minuti con lo United questa stagione, ma ne ha completato solo uno per partita. Ed anche i tifosi - dubbiosi ora sulle sue prospettive - nell'ultimo periodo hanno iniziato a bersagliarlo.