Galatasaray, Osimhen esce allo scoperto: “Non vado via a gennaio, resto fino a fine stagione”

vedi letture

Victor Osimhen esce allo scoperto sul suo futuro, almeno fino a gennaio

Victor Osimhen esce allo scoperto sul suo futuro, almeno fino a gennaio. Il centravanti nigeriano di proprietà del Napoli e in prestito al Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale YouTube di GSTV dopo il match di Europa League tra Galatasaray e Tottenham in cui ha segnato una doppietta: "Non parto a gennaio, rimarrò al Galatasaray fino alla fine della stagione. Sono felice qui. Ho visto che grande famiglia è il club. Sono contento anche del loro comportamento nei confronti della mia famiglia. Non so cosa succederà dopo, di cosa parlano Galatasaray e Napoli... Se vengono da me, noi parleremo. Il Galatasaray è un bel club che mi piace molto. Sono molto felice al Galatasaray!".

Il nigeriano ha detto che intende chiudere la stagione ad Istanbul ed il Galatasaray sta pensando anche ad un maxi investimento per ingaggiarlo a titolo definitivo a fine stagione. Pagando cioè la clausola rescissoria (che a gennaio si abbassa a 81 milioni e a giugno subisce un’ulteriore scrematura arrivando a 75) e sottoscrivendo poi un nuovo accordo con Osimhen. Negli ultimi giorni è emerso anche un clamoroso scenario di mercato secondo il quale anche il Fenerbahce avrebbe intenzione di acquistarlo.