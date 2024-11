Europa League, Osimhen-Mertens show lanciano il Galatasaray: tutti i risultati delle 18:45

vedi letture

Le gare di Europa League iniziate alle 18.45 sono terminate, con la Roma che ha pareggiato 1-1 in Belgio contro l'Union SG. A sorpresa è uscito sconfitto invece il Tottenham in Turchia contro il Galatasaray, trascinato da un super Osimhen, autore di una doppietta su due assist di Dries Mertens. L'ha ribaltata nella ripresa invece l'Athletic Club in casa del Ludogorets, vincendo 2-1. Ok l'Eintracht contro lo Slavia Praga. Di seguito tutti i risultati:

Bodo/Glimt - Qarabag 1-2: 22' Bayramov (Q), 41' Berg (B), 69' Zoubir (Q)

Elfsborg - Braga 1-1: 67' aut. Ouma (B), 84' Holten (E)

FCSB - Midtjylland 2-0: 16' Tanase, 46' Birligea

Eintracht Francoforte - Slavia Praga 1-0: 53' Marmoush

Galatasaray - Tottenham 3-2: 6' Akgun (G), 19' Lankshear (T), 31' Osimhen (G), 39' Osimhen (G), 69' Solanke (T)

Ludogorets - Athletic Club 1-2: 20' Erick Marcus (L), 73' I. William (A), 74' Serrano (A)

Nizza - Twente 2-2: 8' Rots (T), 60' Lammers (T), 66' Boga (N), 88' Cho (N)

Olympiacos - Rangers 1-1: 57' El Kaabi (O), 64' Dessers (R)

Union SG - Roma 1-1: 62' Mancini (R), 77' Mac Allister (U)