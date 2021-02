Giuntoli a Sky: "Insigne? Mal di schiena dopo tante gare. Ma abbiamo 14 elementi validi. Su Osimhen..."

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, poco prima della sfida sul campo dell'Atalanta è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Insigne? Ha un mal di schiena che ci sta dopo tante partite, tante viaggi. Mi aspetto una partita con gran voglia e determinazione. Ci mancano tanti calciatori, ma dobbiamo pensare positivo. Abbiamo 13-14 ragazzi di livello e dobbiamo cercare di fare una grande prestazione e far superare il più velocemente possibile questo momento".

Si aspetta ulteriore crescita da Osimhen? "Ovviamente è stato tanto fermo e non potendo riposare e allenarsi trovare la condizione non è facile. In questo momento abbiamo lui, deve tener duro, resistere. Crediamo che ogni gara sia importante per lui".