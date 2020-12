Gazzetta - Juve-Napoli si giocherà, ora si cerca lo slot: spunta una data a gennaio

Juve-Napoli si giocherà, come era giusto che fosse. Cosi bisognerà soltanto capire, adesso, quando andrà in scena la sfida dello Stadium. La Gazzetta dello Sport, attraverso il proprio porale online ha provato a dare qualche ipotesi: "A questo punto bisognerà trovare uno “slot” per la sfida e si fa strada l’ipotesi di giocare il 13 gennaio rinviando le partite di coppa Italia che vedono coinvolte le due squadre, a una settimana dal duello di Supercoppa in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia".