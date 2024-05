KK - Gudmundsson più di un'idea, l'entourage: "Interesse concreto del Napoli"

L'entourage di Albert Gudmundsson ha confermato l'interesse del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "È vero, confermo l'interesse concreto"

Il Napoli guarda in casa del Genoa per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione: il profilo individuato è quello di Albert Gudmundsson. Il classe 1997 è stata una rivelazione assoluta di questo campionato con 14 gol e 3 assist all'attivo, collezionando molte prestazioni di alto livello. Le richieste dei rossoblu per il suo cartellino si aggirano intorno ai 30 milioni di euro, ma la cifra non sembra spaventare gli azzurri, che in estate potrebbero essere il club con maggior liquidità in circolazione dopo la cessione di Osimhen.

Dopo le voci di mercato degli ultimi giorni, secondo cui il Napoli avrebbe avuto già i primi contatti con il Genoa, l'arrivo di Gudmundsson ai piedi del Vesuvio sembra diventare più di una semplice suggestione. Infatti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'entourage dell'attaccante islandese, confermando senza molti giri di parole le avances reali da parte della dirigenza azzurra: "È vero, confermo l'interesse concreto del Napoli".