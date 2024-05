Sky - Contatti già avviati con Gudmundsson: il Napoli è in vantaggio sulla concorrenza

Il Napoli ha già avuto contatti con il Genoa per Albert Gudmundsson e si sta muovendo per anticipare la concorrenza degli altri club italiani

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, attraverso un post sul suo profilo X ufficiale ha parlato della situazione tra il Napoli e Albert Gudmundsson. La società azzurra ha già avuto contatti con il Genoa per sondare il terreno e si sta muovendo per anticipare la concorrenza. Al momento la dirigenza partenopea è in vantaggio sugli altri club italiani interessati all'attaccante islandese, che in un'intervista aveva espresso la ferma intenzione di restare in Italia.

Resta in corsa anche se leggermente indietro la Juventus, che ha proposto ai rossoblu un'operazione con i giovani Miretti e Barrenechea come contropartite. Gudmundsson non è però l'unica scelta del Napoli in attacco, molto dipenderà anche dal nuovo allenatore. Il movimento di mercato degli azzurri sul fronte offensivo fa sorgere dei dubbi sulla posizione di Khvicha Kvarastkhelia, su cui è piombato il Paris Saint Germain. Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio: "Il Napoli ha sondato il Genoa per Gudmundsson ed è oggi la squadra italiana più avanti. Non è l'unica opzione per il Napoli davanti, ma ci sono stati contatti già tra club e gli azzurri vorrebbero anticipare la concorrenza. Un passo è già stato fatto, ma intanto si è mossa anche la Juventus. Poi sarà anche il giocatore stesso a dover decidere il suo futuro. I bianconeri hanno proposto un'operazione che coinvolgerebbe anche Miretti e Barrenechea, col primo che piace a prescindere ai rossoblù".