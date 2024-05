Gazzetta - Gudmundsson, la richiesta del Genoa non spaventa ADL: la cifra

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che rivela di tutti gli obiettivi del club per l'estate, il Genoa valuta il suo gioiello intorno ai 30 milioni

Albert Gudmundsson è un obiettivo concreto del Napoli per l'attacco. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che rivela di tutti gli obiettivi del club per l'estate, il Genoa valuta il suo gioiello intorno ai 30 milioni e il Napoli – che in estate potrebbe essere il club con maggior liquidità in circolazione dopo la cessione di Osimhen – non si fa certo spaventare dalla richiesta.

"Gud è un giocatore polivalente, di quelli che sanno adattarsi a tanti sistemi di gioco: può giocare con Kvara sia nel tridente di un 4-3-3 sia come trequartista in un 3-4-2-1, sistema di gioco che ad esempio fanno Conte e Gasperini, due dei tecnici in lizza per la panchina azzurra. E può giocare anche al posto di Kvara, qualora per il georgiano dovesse arrivare l’offerta indecente da Psg o Barcellona".