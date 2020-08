Rai - Il Napoli ha scelto Sokratis! Trovato l'accordo con l'Arsenal: cifre e dettagli

Il Napoli ha scelto Sokratis Papastathopoulos. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato della Rai, è stato trovato l'accordo con l'Arsenal per circa 4,5mln di euro (visto che è in scadenza 2021) ed al giocatore andranno 2,5mln di euro a stagione per 3 anni. Il difensore greco, che Gattuso conosce molto bene ed è stato suo compagno al Milan ed ha enorme esperienza tra Borussia Dortmund e Arsenal, ha battuto in extremis Mykola Matvijenko dello Shakhtar. La scelta di Gattuso e la società è di andare su un giocatore pronto ed esperto per avere garanzie in difesa.