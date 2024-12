Repubblica - Conte, quanta collera! Parole durissime negli spogliatoi: il retroscena

Il Napoli vince ancora, espugna Marassi e batte di misura il Genoa. Ciononostante Antonio Conte si è arrabbiato nel post-partita, a causa di un bruttissimo secondo tempo. A scriverlo è La Repubblica: "Ma i tre punti non sono bastati agli azzurri per evitare la comprensibile collera di Conte, che è rimasto basito per il calo di tensione dei suoi giocatori dopo l’intervallo. Altro che soddisfazione per il ritorno in testa alla classifica, insomma. Di Lorenzo e compagni nello spogliatoio sono stati accolti dalle parole durissime del loro allenatore".

Il disastroso secondo tempo segue però un'ottima prima frazione di gioco, come sottolinea anche il quotidiano: "Ma a mente fredda - e dopo aver sbollito la rabbia - Conte potrà rivalutare anche il primo tempo della sua squadra: per organizzazione, intensità e produzione offensiva tra i migliori della stagione. Gli azzurri avevano infatti dominato a Marassi fino all’intervallo (possesso di palla del 68 per cento), trascinati soprattutto dalle fiammate di Neres. Il brusco calo nella ripresa del brasiliano e di tutti i suoi compagni potrà essere dunque analizzato con maggiore serenità".