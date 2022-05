Juan Jesus a Dazn: "Stagione da 8, potevamo fare di più. Prossimo capitano? Tocca al comandante"

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sullo Spezia.

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sullo Spezia: "Sono felice da 8 e non da 10 perché in questo percorso abbiamo sprecato un pochino. Sono soddisfatto per la gara fatta oggi, dobbiamo essere sempre professionisti e rispettare la maglia per la quale giochiamo”.

Perché ti togli quei due punti per arrivare a 10? “Perché penso che potevamo fare di più. Siamo stati tante volte al primo posto, alle volte nel calcio purtroppo si sbaglia e poi ci sono anche squadre forti. Ci sono Milan e Inter che hanno saputo prendere i risultati negativi. Noi purtroppo abbiamo sbagliato in certi punti, sapremo fare l’anno prossimo meglio e faremo più punti”.

Guarderai la lotta scudetto? “No, vado a riposare. Abbiamo fatto una bellissima vittoria oggi, stasera che vinca il migliore. Spero che vincerà l’Inter per i tanti anni passati lì, speriamo che andrà bene”.

Vi siete salutati negli spogliatoi? “Sì, in tanti andranno via e mi dispiace. E' stato un bellissimo gruppo, ho giocato nell’Inter e nella Roma e posso dire che questo è davvero un gruppo di ragazzi stupendi. Sarà un ricordo questo Napoli che ha fatto 79 punti, dopo che tutti ci davano settimi o ottavi a inizio stagione siamo arrivati terzi”.

Insigne tra i ricordi? “Ovvio, è il nostro capitano e uno che ho affrontato tante volte in questi anni. E’ un bravissimo ragazzo e gli faccio l’imbocca al lupo per l’anno prossimo”.

A chi la fascia di capitano l'anno prossimo? “Ovviamente a Koulibaly, per gerarchia tocca al nostro comandante”.