Juanlu-Napoli, Rai: manca ancora il via libera, spunta rivelazione dell'agente

vedi letture

Non è ancora fatta per Juanlu Sanchez al Napoli. Manca poco, davvero poco, come rivelato da Ciro Venerato al sito Rai con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: "Dopo la mezzanotte arrivano le prime indiscrezioni da Siviglia. A parlare è un membro dell'entourage di Juanlu. "Mancano ancora alcuni punti per la fumata bianca. Il Siviglia non ha ancora detto sì all'ultimo rilancio azzurro".

Stamattina ci sarà un nuovo colloquio tra le parti. Ma fino a ieri notte non c'era ancora il via libera andaluso. Bloccata di conseguenza la possibile cessione di Zanoli al Bologna. Con gli emiliani poi c'è ancora da definire cifra totale e rate del cartellino. Udinese e Parma restano sullo sfondo. Per Gutierrez definito ogni dettaglio. Ora vanno solo trascritti con i rispettivamente legali cifre rate e bonus con Girona e avvocati del terzino sinistro".

Per Juanlu, giovanissimo talento spagnolo e anche Under per le liste essendo classe 2003, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.