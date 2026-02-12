Radio TN
Doppio Lukaku, Olivera e un Primavera: 4-0 all'Ischia nell'allenamento congiunto
TuttoNapoli.net
Buone indicazioni per Antonio Conte dal pomeriggio di Castel Volturno. Come riferito da Radio Tutto Napoli; nella sgambata contro l’Ischia, formazione di Serie D, il protagonista è stato Romelu Lukaku, autore di una doppietta che certifica i progressi nella condizione fisica del centravanti belga. Il numero 9, già visto in diversi spezzoni finali di partita, ha messo minuti preziosi nelle gambe, come previsto dallo staff tecnico.
L’allenamento congiunto è servito per ritrovare ritmo e brillantezza. Spazio anche per Giovane e Alisson Santos, mentre tra i marcatori è andato a segno pure Mathias Olivera. A completare il 4-0 ci ha pensato il giovane Antonio Cimmaruta, classe 2007 della Primavera, aggregato alla prima squadra per l’occasione.
Pubblicità
Zoom
Copertina Alisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
15 feb 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Roma
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Antonio NotoVergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
Fabio TarantinoFotoSta nascendo il nuovo Maradona: via pista, terzo anello aperto e nuova capienza, i dettagli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com