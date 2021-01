Juventus-Napoli 2-0, le pagelle: Insigne getta via i supplementari, Baka concede l'unica palla gol

Ospina 6 - Non ha responsabilità sul gol di Ronaldo che da due passi sfrutta il rimpallo di Bakayoko. Una buona parata sulla linea, ma forse sarebbe stato ravvisato il fuorigioco al VAR. Qualche uscita, il rischio su CR7 e poco altro.

Di Lorenzo 6 - Partita non semplice, dovendo fronteggiare da quel lato Chiesa ed anche Ronaldo che si allarga costantemente. Limita bene i danni nonostante spesso sia lasciato in uno contro uno.

Manolas 5,5 - Non ha colpe sul gol, che nasce da un rimpallo, rischia in più circostanze ma spesso ci mette anche una pezza. Una svirgolata per poco costa l'autogol, ma gli errori più frequenti sono in uscita dove non ha la qualità per uscire.

Koulibaly 6,5 - Costretto agli straordinari in uscita, costruendo un asse con Reina e Mario Rui che però complice anche il campo disastroso non porta mai ad un'uscita pulita. Difensivamente concede poco o nulla e salva in un paio di occasioni in area in acrobazia.

Mario Rui 6 - Ingaggia un duello con Cuadrado che alla fine non vede vincitori. Presidia come può la zona, ma la catena con Insigne non funziona (dall'85' Politano sv)

Demme 6 - Rispetto a Fabian conferma di dare più equilibrio, interdizione, applicazione, ma anche meno qualità quando bisogna far ripartire l'azione ed eludere la pressione bianconera col passaggio illuminante. Perfetto senza palla, col pallone il cross per Lozano e poco altro (dall'85' Llorente sv)

Bakayoko 5 - Il suo tocco è decisivo perché dà il vantaggio alla Juventus che non aveva costruito niente fino a quel momento. Tanta lotta, ma poco o nulla quando c'è da far ripartire l'azione (dal 67' Elmas 5,5 - Non un grande impatto, tanto movimento ma gira a vuoto e non dà grande consistenza alla manovra)

Lozano 6 - Ha l'unica vera occasione della gara, di testa indirizza come può anticipando Danilo, ma il portiere gli nega il vantaggio. Danilo è uno dei pochissimi in Italia col passo per tenerlo sul lungo, nel corto si libera per qualche palla al centro ma nel finale il rimpallo non sfavorisce la Juventus.

Zielinski 5,5 - Quando si accende dà la scossa a diverse azioni, ma col passare dei minuti accade sempre più raramente. Allarga sempre l'azione, ma il campo non permette grosse azioni in velocità, viene seguito ad uomo e forse avrebbe potuto mettersi in proprio almeno col tiro.

Insigne 5 - Sognava il secondo trofeo da capitano, il gol numero 100 in azzurro, ma finisce in lacrime. Fallisce il rigore che poteva valere i supplementari in una gara molto equilibrata. Per il resto non convince, in difficoltà nel far scorrere velocemente il pallone su un campo disastroso per i giocatori tecnici.

Petagna 5,5 - Non ha particolari responsabilità visto che ha pochi palloni giocabili, prova a rendersi utile spalle alla porta ma non riesce ad eludere la pressione bianconera (dal 72' Mertens 6 - Non è al meglio, ma riesce con furbizia ad anticipare l'avversario e conquistarsi il rigore che poteva valere i supplementari. Il Napoli ha bisogno di lui)