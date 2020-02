La grande lezione di Ranieri che due allenatori italiani dovrebbero imparare a memoria

Sono passati due giorni dalla partita di Marassi ma certi argomenti, purtroppo, saranno attuali anche tra cent'anni. I cori di discriminazione territoriali li hanno sentiti tutti, anche Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, che è stato onesto nel riconoscerli fino a scusarsene: "Mi dispiace tantissimo. Sono molto legato a Napoli e ho molti amici. Chiedo io scusa a tutti i napoletani".

Una grande lezione di stile che molti suoi colleghi dovrebbero imparare. Difficilmente un allenatore si è schierato dalla parte degli avversari, l'abitudine tutta italiana è quella di far finta di nulla. Lo hanno fatto, in passato, Gasperini e Allegri. L'allenatore dell'Atalanta, una volta disse: “I cori contro Napoli? Tutte speculazioni di cattivo gusto. Si cercano polemiche sul nulla, è una cosa che non capisco. Il clima e l’ambiente di Bergamo da qualche anno sono fantastici per giocare a calcio". L'ex Juve, invece, affermò recentemente: "I cori contro Napoli e Ancelotti? Io non li ho sentiti. Non ho neanche più voce, non riesco a parlare". Facile così. Per questo il gesto di Ranieri vale molto, è splendido e fa bene al calcio. Fossero (stati) tutti come lui...