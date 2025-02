Le probabili formazioni di Como-Napoli: doppio ritorno per Conte, out Mazzocchi

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 26ª giornata di Serie A contro il Como di Cesc Fabregas. Gli azzurri sono reduci da tre pareggi consecutivi e vedono all'orizzonte la scontro diretto con l'Inter: serve una vittoria al Sinigaglia per avere la certezza di presentarsi alla sfida-Scudetto da primi in classifica. Dall'altro lato, i lariani hanno ritrovato il successo all'ultima contro la Fiorentina dopo tre ko di fila e ora sono tredicesimi in campionato. Quella di Fabregas è una squadra neopromossa solo sulla carta: per dominio del gioco e pericolosità offensiva, il Como è durissimo da affrontare.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte riproporrà il 3-5-2 presentato all'Olimpico, ma con importanti novità. In porta pronto Meret, trio di difesa composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo, sulla corsia destra torna Politano, dall'altro lato il recupero di Spinazzola sopperisce al nuovo infortunio di Mazzocchi; in cabina di regia agirà Lobotka coadiuvato da McTominay ed il diffidato Anguissa. Nuova chance al tandem d'attacco Raspadori-Lukaku. Per la panchina tenta il rientro Olivera, mentre resta fermo ai box Neres.

Le ultime sul Como

Cesc Fabregas non sembra orientato a particolari cambiamenti, potrebbe confermare l'intero undici di settimana scorsa. Dunque un 4-3-3 o 4-3-2-1 con Butez tra i pali, Smolcic e Valle laterali con Goldaniga e Dossena in mezzo a formare la linea difensiva. A centrocampo Da Cunha, Perrone e possibile conferma per Caqueret: il francese è però insidiato da Fadera e se gioca quest'ultimo si passa al 4-2-3-1. Davanti si prepara il tridente Strefezza-Paz-Diao, dunque senza centravanti puro ma con il falso nove ed i tre uomini a scambiarsi continuamente le posizioni.

Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia (Como), domenica 23 febbraio ore 12:30

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao. Allenatore: Cesc Fabregas

Ballottaggi: Caqueret-Fadera-Cutrone 50-40-30%

Indisponibili: Sergi Roberto, Vojvoda, Van Der Brempt, Dele Alli, Azon, Gabrielloni

Diffidati: Moreno, Vojvoda

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Spinazzola-Juan Jesus 60-40%, Anguissa-Billing 70-30%

Indisponibili: Mazzocchi, David Neres

Diffidati: Anguissa

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net