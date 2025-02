Ag. Da Cunha: "Futuro? Rinnovato col Como, resta! A meno che non venga il Napoli..."

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Frederic Guerra, agente del capitano del Como Lucas Da Cunha: “Il Como sembra un’isola felice perché hanno serenità, è una delle proprietà più ricche del calcio italiano. Hanno fatto un mercato invernale, hanno un allenatore molto forte, ha fatto giocare Da Cunha in un ruolo non suo, però ci ha creduto, ne ha parlato, ne ha fatto un pezzo essenziale per la squadra, non mi aspettavo di vedere Lucas così. Nelle giovanili era un centrocampista di fascia, non mi aspettavo di vedere le prestazioni che ha fatto con il nuovo ruolo.

Caqueret? Conosco molto bene il ragazzo e i genitori, l’ho seguito quando era un ragazzo. A Lione l’anno scorso da quando è arrivato Matic ha iniziato a giocare un po’ più alto, mentre prima era un più classico numero “6”. Oggi è un box to box, farà molto bene al Como“.

Dia? Ero al Maradona quando ha segnato con la Salernitana nell’anno dello Scudetto. Prima della partita, girando sul campo, tutta la gente che aspettava di festeggiare, Boulaye mi mandò un video dove diceva che il Napoli non sarebbe stato campione perchè avrebbe spento la luca del campo e in effetti l’ha fatto“.

Futuro Da Cunha? Abbiamo fatto un rinnovo di contratto 15 giorni fa, a meno che non venga una squadra che gioca la Champions, tipo il Napoli, che è la mia squadra…e non sono mai riuscito a portare un giocatore là, vedremo“.