Le probabili formazioni di Genoa-Napoli: dubbio Juan Jesus-Marin, novità su Kvara

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 17ª giornata di Serie A, prevista la trasferta contro il Genoa di Patrick Vieira. I rossoblu, 13esimi in classifica, sono ancora imbattuti dall'arrivo del nuovo tecnico, ma gli azzurri vogliono dare seguito all'ottimo successo contro l'Udinese e tenere il passo dell'Atalanta capolista. Per la seconda volta senza Buongiorno, dopo il ko di Verona alla prima di Serie A, il Napoli dovrà soprattutto reinventarsi difensivamente contro una squadra che tuttavia crea poco. Discorso diverso per Kvaratskhelia, che potrebbe recuperare ed è stato comunque sostituito bene da David Neres.

Statistiche - Dal 2010 in avanti il Genoa ha vinto solamente due partite su 27 contro il Napoli in Serie A (8N, 17P); considerando le avversarie affrontate almeno 14 volte nel periodo, quella campana è la squadra contro cui i rossoblù hanno conquistato meno punti (14). Il Genoa non vince nel girone di andata contro il Napoli in Serie A dal 13 settembre 2009; da allora ci sono stati quattro pareggi, incluso il 2-2 dello scorso campionato, e nove successi partenopei. Patrick Vieira è rimasto imbattuto nelle prime quattro partite di campionato con il Genoa (1V, 3N); tra gli allenatori rossoblù subentrati a stagione in corso solo altri tre sono arrivati a cinque gare senza sconfitta nelle prime cinque panchine. Antonio Conte ha superato i 35 punti nelle prime 17 partite delle precedenti due esperienze in Serie A (37 con la Juventus, 42 con l'Inter); è già l'unico allenatore ad aver raggiunto almeno 35 punti nelle prime 17 partite con tre squadre diverse nella competizione. Da inizio settembre in avanti il Napoli ha subito solamente due gol in trasferta, mantenendo cinque volte la porta inviolata; nei maggiori cinque campionati europei, nel periodo, solo Fiorentina, Inter e Real Sociedad hanno ottenuto così tanti clean sheet fuori casa. In questo campionato il Napoli ha subito solo il 64% delle reti dall'interno dell'area di rigore, sette su 11, la percentuale più bassa nella Serie A 2024/25. Il Napoli ha subito appena due gol da sviluppo di calcio piazzato in questo campionato e nessuna squadra ha fatto meglio (due anche la Fiorentina); il Genoa invece ha concesso nove reti di questo tipo, meno solo di Cagliari, Como (entrambe 10) e Venezia (13). Una delle quattro marcature multiple di Andrea Pinamonti in Serie A è stata proprio contro il Napoli, il 24 aprile 2022 con la maglia dell'Empoli. Romelu Lukaku ha realizzato sette gol in sei partite di Serie A contro il Genoa, suo bersaglio preferito nella competizione; in questo campionato ha già trovato tre reti fuori casa, mentre in tutta la passata Serie A ne aveva realizzate cinque - inoltre l'attaccante belga ha anche già superato il suo numero di assist del 2023/24 (quattro vs tre).

Le ultime sul Napoli

In settimana sono giunte pessime notizie per Conte da Castel Volturno: si è infortunato Buongiorno, che ne avrà per un po'. Non al meglio anche Anguissa colpito da uno stato influenzale, mentre si sono rivisti in gruppo Mazzocchi e Kvaratskhelia. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo e Olivera sulle corsie laterali, al centro Juan Jesus è favorito su Rafa Marin per fare coppia con Rrahmani. A centrocampo insieme a Lobotka e McTominay dovrebbe farcela Anguissa, ma è pre allertato Folorunsho. Difficile si affrettino i tempi per Kvaratskhelia, quindi in attacco si va verso la conferma del tridente Politano-Lukaku-Neres.

Le ultime sul Genoa

Mister Vieira confemerà il 4-3-3 con cui è ancora imbattuto dal suo arrivo a Genova. Tra i pali Leali è avanti nelle gerarchie rispetto all'ex Gollini, linea difensiva composta da Bani e Vasquez in mezzo con Sabelli (in pole su Vogliacco) e Martin ai lati. In cabina di regia c'è Badelj coadiuvato da Thorsby e Frendrup, a guidare l'attacco sarà ancora Pinamonti, a suo supporto Miretti e l'azzurro in prestito Zanoli.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Patrick Vieira

Ballottaggi: Sabelli-Vogliacco 55-45%, Miretti-Vitinha 60-40%

In dubbio: Ekhator

Indisponibili: Ahanor, De Winter, Malinovskyi, Messias

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Juan Jesus-Rafa Marin 55-45%, Anguissa-Folorunsho 60-40%, Neres-Kvaratskhelia 70-30%

In dubbio: Mazzocchi, Kvaratskhelia

Indisponibili: Buongiorno

Stadio Luigi Ferraris (Genova), sabato 21 dicembre ore 18:00

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc