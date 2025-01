Le probabili formazioni di Napoli-Verona: gioca Spinazzola, Politano torna dal 1'?

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 20ª giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Per gli azzurri c'è da prendersi una rivincita importante contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti: il pesante 3-0 subito alla gara d'andata fece iniziare nel peggiore dei modi la stagione partenopea, che poi ha fortunatamente preso un'altra piega. Per il Napoli e Conte c'è anche un primo posto da difendere, cercando di isolarsi dai tumulti di mercato arrivati in settimana circa un possibile addio di Kvaratskhelia.

Una rivincita da prendersi: il Napoli deve riscattare la disfatta al Bentegodi del girone d'andata. Gli azzurri, tra l'altro, non hanno mai perso entrambi i match stagionali contro il Verona in Serie A. Negli ultimi 19 confronti al Maradona i partenopei non hanno mai perso: 14 vittorie e 5 pareggi contro gli scaligeri.

Iniziare come si è terminato, è questo il desiderio del Napoli per la seconda parte di campionato. Infatti, questo appena chiuso è stato uno dei migliori gironi d'andata della storia degli azzurri: solo in tre casi avevano chiuso con almeno 44 punti. Inoltre la squadra di Conte è anche quella ad aver registrato più clean sheet nei top-5 campionati europei: ben 11.

L'Hellas Verona è in un buon momento, infatti gli scaligeri sono imbattuti da due gare di fila per la prima volta in questo campionato. In più la squadra di Zanetti ha vinto entrambe le ultime due trasferte di Serie A, contro Parma e Bologna, e potrebbe ottenere la terza consecutiva per la prima volta dal 1984.

Le ultime sul Napoli

Il mercato azzurro sta entrando nel vivo ma non sono ancora arrivati rinforzi importanti: oltre lo scambio Caprile-Scuffet, parte Folorunsho e arriva Billing che per questa gara non è ancora a disposizione. Conte in conferenza ha annunciato le assenze di Kvaratskhelia, che ha chiesto la cessione, e di Olivera per infortunio. Intanto contro gli scaligeri il classico 4-3-3: Meret tra i pali, Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie laterali mentre al centro Rrahmani-Juan Jesus. A centrocampo gli inamovibili Anguissa, Lobotka e McTominay. Davanti conferme per Lukaku e Neres, mentre è da capire se Politano sarà in grado di partire dal 1', è quindi pre-allertato Ngonge.

Le ultime sul Verona

Diversi indisponibili per Paolo Zanetti: sono out Frese, Harroui e Cruz per infortunio, in più gli squalificati Tchatchoua e Serdar. Il tecnico scaligero dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto nelle ultime uscite: in porta Montipò, linea a tre con Dawidowicz, Coppola e il giovane Ghilardi tra l'altro accostato al Napoli. Torna titolare Lazovic che senza Tchatchoua si sposta sulla fascia destra, dall'altro lato Bradaric, in mediana Duda-Belahyane. In attacco, Suslov e Sarr agiranno alle spalle di Tengstedt.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), domenica 12 gennaio ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Politano-Ngonge 55-45%

Indisponibili: Buongiorno, Olivera, Kvaratskhelia

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric; Suslov, Sarr; Tengstedt. Allenatore: Paolo Zanetti

Ballottaggi: Bradaric-Daniliuc 60-40%, Sarr-Mosquera 55-45%

Indisponibili: Frese, Harroui, Cruz

Squalificati: Tchatchoua, Serdar

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net