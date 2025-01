Conte annuncia un’altra assenza: “Olivera fuori, ma col polpaccio servono precauzioni”

Ci aggiorna sulle condizioni del gruppo? Poi avrà Atalanta e Juventus. E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore del Napoli, che alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona - gara valida per la 20esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Per il Verona non saranno disponibili Buongiorno, Kvara ed Olivera. Gli altri sono tutti disponibili.

Olivera ha avuto questo problema, pensavamo di poterlo risolvere, ma è il polpaccio e bisogna avere delle precauzioni, dispiace perchè stava facendo molto bene, sta facendo bene, ma c'è l'opportunità per Spinazzola che ha fatto un'ottima partita con la Fiorentina per riconfermarsi. Lo abbiamo voluto a Napoli e deve continuare a stare con noi e può dare il suo contributo. E' forte, ha esperienza, ha avuto qualche problemino ma è totalmente concentrato sul Napoli e chi ha l'occasione, come Jesus, Neres, deve sfruttarla. E' un monito per tutti, capiterà a tutti avere la chance, e quando capiterà bisognerà sfruttarla".