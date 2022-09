Le probabili formazioni di Rangers-Napoli: torna l'11 di Champions e stavolta Simeone favorito

Chance importantissima per gli azzurri nel caldissimo Ibrox per confermarsi a punteggio pieno in testa al girone e dare una prima spallata al raggruppamento

Dopo la goleada al Liverpool, il Napoli deve confermarsi lontano da Fuorigrotta. Chance importantissima per gli azzurri nel caldissimo Ibrox per confermarsi a punteggio pieno in testa al girone e dare una prima spallata al raggruppamento: il compito però non è dei più semplici perché nonostante l'arrivo dalla quarta fascia dei Rangers, e le recenti difficoltà con i duri ko subiti da Celtic e Ajax, la formazione di Van Bronckhorst è reduce dalla finale di Europa League (persa solo ai rigori con l'Eintracht, dopo aver eliminato tra le altre anche Borussia e Lipsia) e s'è qualificata agli spareggi eliminando il più quotato PSV. Soprattutto in casa gli scozzesi sanno esaltarsi con grandi doti di dinamismo che sicuramente sapranno presentare al massimo livello dopo aver riposato nell'ultimo turno di campionato.

Le ultime sui Rangers

Van Bronckhorst dovrebbe riproporre l'undici delle ultime settimane, considerando il riposo forzato dell'ultimo weekend, ad eccezione del portiere con McGregor che si riprende il posto dopo l'infortunio di McLaughlin. Davis dovrebbe vincere il ballottaggio su Wright nella mediana con Kamara e Lundstram e questo ballottaggio fa la differenza anche tra il 433 ed un più offensivo 4231 . Per il resto nessun dubbio su Tavernier, Sands, Goldson e Barisic davanti a McLaughlin. In attacco Kent e Tillman largi con Colak punta centrale favorito rispetto a Morelos.

Le ultime sul Napoli

Spalletti dovrebbe rilanciare gran parte dei giocatori lasciati inizialmente a riposo e rilanciare quindi la squadra scesa in campo col Liverpool, ad eccezione ovviamente dell'infortunato Osimhen che dovrebbe essere sostituito da Simeone, favorito stavolta su Raspadori. In difesa dunque torna Kim, nella linea con Rrahmani e Di Lorenzo, ma anche Olivera che ben s'è comportato su Salah. In mediana Lobotka e Zielinski si riprendono il posto con Anguissa ed in attacco, come detto, Simeone affiancato da Kvaratskhelia e Politano (Lozano non è convocato).

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Davis, Kamara; Tillman, Kent; Colak. All. Van Bronckhorst

Ballottaggi: Davis-Wright 60%-40%, Colak-Morelos 60%-40%

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Olivera-Rui 55%-45%, Simeone 60%-Raspadori 40%

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz (Spagna). Ass: Cebrian Devis-Del Palomar. IV: Josè Luis Munuera. VAR: Fritz-Dankert.

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Sky e Canale 5. Diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net