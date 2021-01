Ma perché avete speso 20mln per comprare Lobotka a Gattuso?

Se googlate (come dicono quelli hi tech) su internet ‘Al Napoli piace Lobotka', i primi risultati vi porteranno all’estate del 2018 (fidatevi, non c’è bisogno di ripetere l’operazione. Non fate i negazionisti, i No-LOB).

Vi starete chiedendo che significa? Niente, magari. E invece può significare qualcosa, che alla lunga in questo Napoli sta diventando un problema: la concordanza tra i calciatori che piacciono al diesse Cristiano Giuntoli e quelli che piacciono all’allenatore di turno.

Che lo slovacco piacesse a Giuntoli, era noto da diversi anni. Che il Napoli lo abbia preso nel gennaio del 2020, che piacesse anche a Rino Gattuso qualche dubbio ci sorge alla luce dell’utilizzo che del centrocampista è stato fatto. “Giocatore di grande sostanza, aumenta la nostra qualità ma deve ambientarsi” diceva dello slovacco Rino Gattuso il 1 marzo dello scorso anno, ma dall’allora le cose non sono cambiate molto. Anzi.

Pagato 20 milioni di euro, mica bruscolini, Lobotka nelle prime quindici partite di campionato è partito titolare la bellezza di… MAI. In Europa League è stato provato da trequartista, con scarsi risultati, scivolando senza gloria in panchina nelle ultime tre gare dopo aver giocato dall’inizio i primi tre match. Insomma, non serve essere esperti in statistica per rendersi conto che certi numeri non possono non raccontare una difficoltà. Una criticità che diventa ancor più dolorosa se si considera la cifra investita per portarlo al Napoli.

Un equivoco, non certo il primo, che porta il club a disperdere risorse che potrebbero essere meglio indirizzate. Il dialogo tra tecnico e club in chiave mercato dovrebbe essere la stella polare ad orientare acquisti e suggerire cautela. Se Lobotka era cercato dal Napoli ben prima dell’arrivo di Gattuso, evidentemente non sarà stata una sua idea…