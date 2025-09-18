Rileggi live Manchester City, Guardiola in conferenza: "Sempre dura affrontare il Napoli, bravi a mantenere lucidità"

vedi letture

Il Manchester City batte il Napoli nel debutto nella Champions League 2025/26, in una partita condizionata dall'inferiorità degli azzurri per 70'. Al termine del match Pep Guardiola, allenatore dei Citizens, risponderà alle domande della stampa direttamente dall'Etihad Stadium. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.16 - Comincia la conferenza stampa: "Sono molto contento per una gara contro un avversario che è sempre complicato affrontare, restare lucidi era determinante. Negli spazi stretti Doku è rapidissimo, si è creato le sue chance e ha trovato il gol."

I 50 gol di Haaland in Champions League? "Siamo fortunati ad averlo con noi. Ci sono campioni straordinari come Lewandowski e Cristiano Ronaldo che hanno segnato tantissimo e lui sta facendo lo stesso, è incredibile. Se mantiene questa media può davvero diventare il miglior marcatore della storia della Champions League".

Visti dei progressi? "Sì, è tutta una questione di esperienza e mentalità".

Su Rodri: "Rodri sta bene, è stato lui a chiedere la sostituzione. Foden ha dato una mano enorme, ha giocato vicino a Haaland come nell’anno in cui abbiamo vinto il campionato. Siamo molto soddisfatti, lui è felice e lo dimostra: è un talento puro".

La chiave per rilanciare Foden? "Non mettergli addosso troppa pressione. Tutti nella vita hanno bisogno di sentirsi apprezzati, amati. Lui deve sentirsi protetto e sostenuto in ogni ambito. Poi in campo dà le risposte".

Nico O’Reilly? "Già l’anno scorso aveva mostrato la sua qualità. Può ricoprire 3-4 ruoli, anche se inizialmente aveva qualche limite dopo l’uscita dal vivaio. È cresciuto molto nell’uno contro uno e nella gestione del pallone".

Prossimi due giorni? "Domani faremo una bella passeggiata (ride, ndr). Serve recuperare energie e riposarci in vista di domenica".

Calendario? "Meglio non parlare: abbiamo giocato stasera e dovremo farlo ancora domenica".

Rodri? "Ieri non era al 100%, ma mi ha garantito che avrebbe giocato senza problemi".

23.30 - Finisce la conferenza stampa.