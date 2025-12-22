ADL gioisce: "Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia!"

Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, con un tweet sul suo profilo X ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria della Supercoppa italiana 2025 da parte del suo Napoli guidato da Antonio Conte: "Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia. Forza Napoli Sempre!". Si tratta del 14esimo trofeo della storia del club partenopeo e sette di questi successi, quindi ben la metà, sono stati conquistati sotto la gestione di ADL.

Di seguito l'albo d'oro della Supercoppa italiana:

Juventus – 9 vittorie

Inter – 8 vittorie

Milan – 8 vittorie

Lazio – 5 vittorie

Napoli – 3 vittorie

Roma – 2 vittorie

Fiorentina – 1 vittoria

Parma – 1 vittoria

Sampdoria – 1 vittoria

