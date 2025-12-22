ADL gioisce: "Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia!"
Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, con un tweet sul suo profilo X ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria della Supercoppa italiana 2025 da parte del suo Napoli guidato da Antonio Conte: "Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia. Forza Napoli Sempre!". Si tratta del 14esimo trofeo della storia del club partenopeo e sette di questi successi, quindi ben la metà, sono stati conquistati sotto la gestione di ADL.
Di seguito l'albo d'oro della Supercoppa italiana:
Juventus – 9 vittorie
Inter – 8 vittorie
Milan – 8 vittorie
Lazio – 5 vittorie
Napoli – 3 vittorie
Roma – 2 vittorie
Fiorentina – 1 vittoria
Parma – 1 vittoria
Sampdoria – 1 vittoria
Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.
Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia. Forza Napoli Sempre!— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 22, 2025
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cremonese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro