Di Lorenzo a Mediaset: "Volevamo il trofeo più degli altri! Con questo spirito diamo fastidio a tutti"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il trionfo in Supercoppa contro il Bologna: "Finalmente, abbiamo perso due finali e quindi la terza è andata bene. Sono contento per me e per la squadra, abbiamo dimostrato di volerla più degli altri questa Supercoppa. Abbiamo dimostrato che se abbiamo questo atteggiamento possiamo dar fastidio a chiunque. Ciclo? Più vinci e più ti viene fame di vincere trofei. Lo Scudetto dell'anno scorso ci tenevamo a vincerlo così come la Supercoppa di questa sera. La volevamo a tutti i costi.

La volevamo tanto, stasera abbiamo dimostrato di volerla a tutti i costi. Champions League? Abbiamo avuto dei momenti di black-out, ma abbiamo dimostrato in queste due partite che se abbiamo questo spirito e questa unione possiamo giocarcela con chiunque. Questa deve essere la base del 2026, ci rituffiamo in campionato con l'entusiasmo per questa vittoria. È bello vedere anche la gente che lavora con noi, magazzinieri e fisioterapisti, che sono di Napoli e ci tenevano a vincere".