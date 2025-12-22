Neres a Mediaset: "Vincere ci dà sicurezza, vogliamo rilanciarci nelle altre competizioni"

David Neres, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il trionfo in Supercoppa contro il Bologna in cui è stato l'MVP: "Sono molto contento per la doppietta ma ancora di più per la vittoria e per aver messo le mani su questo trofeo. Può essere un qualcosa in più per rilanciarci anche in campionato. Scudetto? La vittoria dà sempre più sicurezza, soprattutto quando vinci un trofeo. Ora ci riposiamo un po' e poi ci concentreremo sulla prossima partita contro la Cremonese. Ci vuole ancora un po' per parlare di Champions League".