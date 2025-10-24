Napoli-Inter, le probabili formazioni: Conte pensa a due cambi, Chivu senza Thuram

Il Napoli è reduce dalla peggiore sconfitta dell’era De Laurentiis, la debacle in Olanda dove si è perso 6-2 contro il PSV, e questa rischia di essere la settimana più difficile della gestione azzurra di Antonio Conte: questo sabato al Maradona arriva l’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri sono la squadra più in forma del campionato, vengono da sette vittorie di fila di cui l’ultima per 4-0 in trasferta con l’Union SG: perciò oltre ad una reazione d’orgoglio, grinta e atteggiamento, il Napoli dovrà essere preparato tatticamente e sperare di ritrovare il livello di forma di alcuni singoli.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte non è intenzionato a stravolgere la formazione nonostante la disfatta a Eindhoven. Sarà il solito 4-1-4-1 con il primo cambio tra i pali, dove potrebbe ritornare Meret, in difesa Beukema-Buongiorno con Di Lorenzo e Spinazzola ai lati. Ancora ai box Lobotka, c’è Gilmour in mediana affiancato da De Bruyne e Anguissa, sugli esterni Politano e McTominay. La seconda possibile modifica è in attacco: Hojlund punta a recuperare dall’infortunio per partire subito titolare, se non dovesse farcela toccherà ancora a Lucca.

Le ultime sull'Inter

Cristian Chivu si affiderà a tutti i titolari dopo il turnover effettuato in Champions League, ma sarà orfano di Marcus Thuram out per infortunio. Dunque, 3-5-2 con Sommer in porta, terzetto di difesa composto da Akanji, Acerbi e Bastoni. A centrocampo nessun dubbio: Dumfries e Dimarco sulle corsie, in mezzo Calhanoglu coadiuvato da Barella e Mkhitaryan. In attacco accanto a Lautaro Martinez, e senza Thuram, il favorito è Bonny: insegue Pio Esposito.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) sabato 24 ottobre ore 18:00

INTER (3-5-2) probabile formazione: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

Ballottaggi: Mkhitaryan-Sucic 70-30%, Bonny-Esposito 60-40%

Indisponibili: M. Thuram, Di Gennaro, Darmian

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay: Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Meret-Milinkovic 55-45%, Hojlund-Lucca 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Rrahmani, Contini, Lobotka

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net