Ufficiale Conte in silenzio prima dell'Inter: tutto confermato, niente conferenza stampa

Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter, match in programma sabato alle 18 al Maradona. Come accade ogni volta nella settimana della Champions League (era stato fatto così già dopo Manchester City e Sporting CP), anche in quest'occasione non ci sarà il classico incontro coi media del giorno prima della partita.