Noa Lang falso nove con l'Inter? Gazzetta: "E' tra i candidati se manca Hojlund"

Provino decisivo per oggi per Rasmus Hojlund. Il rischio è che il danese possa saltare la terza partita di fila domani contro l'Inter. "II test è in programma questa mattina e la risposta può arrivare solo da Hojlund", scrive La Gazzetta dello Sport che poi spiega anche quelle che potrebbero essere le scelte alternative di Conte in attacco.

"Se non annuserà pericoli, nell'area dell'Inter andrà lui; altrimenti, Conte dovrà inventarsi altro. Potrà puntare su Lucca, espulso a Eindhoven, o sul falso nueve, con tre candidati (De Bruyne, Neres, Lang). Dietro Beukema-Buongiorno in vantaggio, ma Juan Jesus dà garanzie. Ballottaggio Milinkovic Savic-Meret".