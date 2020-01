Napoli-Juventus, preview e probabili formazioni: problemi per Ospina, un dubbio in mediana

Al San Paolo arriva la capolista. Compito arduo per il Napoli, a caccia di conferme dopo la vittoria sulla Lazio in Coppa Italia che ha riportato un po' di fiducia più che altro per l'atteggiamento e lo spirito messo in campo dagli azzurri. Quella alla Juventus, che sta ingranando nel nuovo anno anche sul piano del gioco, almeno quello offensivo, sarebbe stata complessa anche per il miglior Napoli, figuriamoci quindi per una squadra che - sì, è sulla strada giusta - ma resta indecifrabile e con tanti difetti ancora da limare in entrambe le fasi di gioco. Gattuso potrebbe per questo optare per un'altra gara di sacrificio, con lo spirito di una medio-piccola come accaduto con la Lazio, con l'obiettivo di crescere come fiducia ed autostima in vista poi di un calendario che si metterà in discesa e che dovrà portare a quel punto una serie di risultati importanti.

Da giorni si parla già del ritorno di Maurizio Sarri, sull'accoglienza che gli riserverà il San Paolo (per il nostro sondaggio prevale per il 50% l'indifferenza, poi i fischi ed infine gli applausi), ma la rivalità degli ultimi anni è attenuata dalla situazione del Napoli con il pensiero dei tifosi rivolto ad altro: ad un Napoli lontanissimo in classifica, con un allenatore che deve conquistarsi la riconferma, tanti giocatori a fine ciclo ed un mercato che certifica che a giugno ci sarà un restyling epocale di molti elementi che proprio con Sarri sfiorarono lo Scudetto.

I precedenti sono chiaramente molto negativi con i bianconeri. La Juventus ha vinto le ultime tre gare di Serie A contro il Napoli (quattro successi di filas mancano dal 1993 quando arrivò a cinque). Il Napoli ha battuto una sola volta la Juventus nelle ultime otto gare di campionato (l'1-0 con Koulibaly proprio sotto la guida di Sarri), ma soprattutto si gioca un record negativo: reduce da quattro ko interni consecutivi come non accadeva dal 1998, il Napoli non ha mai subito 5 ko di fila in campionato in serie A. Una di fronte l'altra le due squadre che effettuano più passaggi nella metà campo avversaria: Juventus (332) e Napoli (326).

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso non recupera gli infortunati e l'unica speranza è legata a Maksimovic, ma dovrebbe recuperare solo per la panchina. Si va quindi verso la conferma di Di Lorenzo al centro in coppia con Manolas, Hysaj a destra e Mario Rui ancora a sinistra. In attacco solito tridente, con la conferma di Callejon, mentre a centrocampo il dubbio è su chi agirà con Demme e Zielinski: al momento Fabian sembra leggermente avanti su Lobotka. Gastroenterite per Ospina, comunque tra i convocati, ed ecco che proprio in extremis potrebbe ritrovare un posto Meret.

LE ULTIME SULLA JUVENTUS - Sarri dovrebbe presentare l'abito migliore, il 4-3-1-2 che garantisce più equilibrio con tanti elementi freschi preservati in Coppa, a partire da Dybala, in coppia con Ronaldo, ma anche Ramsey rifinitore (favorito su Higuain per il modulo), ma anche Matuidi nel terzetto con Bentancur e Pjanic. In difesa torna De Ligt con Bonucci mentre ai lati scelte obbligate con Cuadrado e Alex Sandro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Meret-Ospina 55%-45%, Hysaj-Maksimovic 70%-30%, Fabian-Lobotka 55%-45%

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano. All. Sarri

Ballottaggi: Ramsey-Higuain 60%-40%

ARBITRO: Mariani (Manganelli-Giallatini, IV: La Penna, VAR: Rocchi, AVAR: Del Giovane)

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net