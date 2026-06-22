Napoli-Khalaili, il retroscena: Manna gli ha fatto una richiesta

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Il Napoli avrebbe già trovato un'intesa di massima con Anan Khalaili, esterno offensivo dell'Union Saint-Gilloise

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe già trovato un'intesa di massima con Anan Khalaili, esterno offensivo dell'Union Saint-Gilloise. Il direttore sportivo Giovanni Manna segue il calciatore da tempo e avrebbe ottenuto il gradimento del giocatore, che considera il trasferimento in azzurro la sua priorità.

Manna a Khalaili: "Non ascoltare altre offerte"

Il quotidiano sottolinea come Khalaili abbia chiesto al Napoli di attendere ancora prima di prendere in considerazione altre soluzioni. Il giocatore avrebbe infatti coinvolto anche la propria famiglia nella decisione finale, preferendo valutare con calma il futuro nonostante l'interesse crescente proveniente dalla Premier League.

Resta però da trovare l'accordo con il club belga. La prima proposta del Napoli, pari a 15 milioni di euro, è stata respinta dall'Union Saint-Gilloise. Nella trattativa pesa anche il 15% sulla futura rivendita che il club belga dovrà riconoscere al Maccabi Haifa, società dalla quale Khalaili è stato acquistato.

Per superare l'impasse, il Napoli starebbe lavorando a una nuova formula economica, arricchita da bonus e incentivi, con l'obiettivo di avvicinarsi alle richieste dell'Union Saint-Gilloise e chiudere l'operazione nelle prossime settimane.