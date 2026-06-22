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Allegri-Napoli, ci siamo! Sky: entro domani la firma sul contratto, i dettagli

Allegri-Napoli, ci siamo! Sky: entro domani la firma sul contratto, i dettagliTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:21In primo piano
di Pierpaolo Matrone
Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli: tra oggi e domani firmerà il contratto. Prima, però, la risoluzione col Milan.

Manca ormai soltanto l'ultimo passaggio formale per l'inizio dell'era Massimiliano Allegri a Napoli. Il tecnico livornese, già individuato da tempo come successore di Antonio Conte, attende la definizione della risoluzione contrattuale con il Milan prima di poter legare ufficialmente il proprio futuro al club azzurro.

Allegri-Napoli, firma in arrivo!

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la firma sul contratto potrebbe arrivare tra oggi e domani. Si tratta di un accordo triennale, fortemente voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis, che nelle prossime ore farà rientro in Italia. Una volta completati gli ultimi adempimenti burocratici, il Napoli potrà procedere con l'annuncio ufficiale del nuovo allenatore. L'attesa dei tifosi è ormai agli sgoccioli: il nuovo corso azzurro targato Allegri è pronto a partire