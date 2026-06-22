Gila-Napoli, Schira: "Offerta da 18mln più una contropartita in prestito"

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Schira svela le mosse del Napoli: De Bruyne vuole restare, Gila primo obiettivo

Il mercato del Napoli entra sempre più nel vivo e le indicazioni arrivano anche dal Mondiale 2026. Intervenuto ai microfoni di Rai 1 nel corso della trasmissione “Notti Mondiali”, il giornalista Nicolò Schira ha sottolineato come la presenza di Aurelio De Laurentiis sugli spalti di Belgio-Iran non sia passata inosservata, con il presidente azzurro presente per seguire da vicino Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Secondo l'esperto di mercato, il centrocampista belga sarebbe intenzionato a proseguire la sua avventura a Napoli e a rilanciarsi sotto la guida di Massimiliano Allegri.

“Non è passata inosservata la presenza di De Laurentiis allo stadio durante Belgio-Iran per osservare due suoi calciatori, De Bruyne e Lukaku. Il centrocampista vuole rimanere a Napoli e provare a rilanciarsi con Max Allegri. Il Napoli è molto attivo sul mercato. Allegri ha chiesto Mario Gila per la difesa: la Lazio chiede 30 milioni di euro, ma si cerca una quadra con i biancocelesti sulla base di un'offerta da 18 milioni più l'inserimento di una contropartita, come Lorenzo Lucca, in prestito. Il Napoli ha già ottenuto il sì del difensore spagnolo per un contratto quinquennale da tre milioni di euro a stagione. La società azzurra è alla ricerca anche di un vice Di Lorenzo: attenzione a Khalaili, ma piace anche Norton-Cuffy del Genoa. Per il Napoli è da monitorare anche un nome per la porta, un colosso di questo Mondiale, Matej Kovar, naturalmente nel caso in cui dovesse partire Milinkovic-Savic”.