Napoli-Parma 0-0, le pagelle: Hojlund opaco, Politano impreciso. E Conte sbaglia i cambi

Milinkovic-Savic 6 - Poco impegnato, utile come sempre nei rilanci lunghi.

Di Lorenzo 6 - Si butta dentro con continuità ma non sempre trova il tempo giusto dell’inserimento.

Rrahmani 6,5- Non ha molto da lavorare, ma è bravo negli anticipi e a gestire la fisicità di Pellegrino. Buongiorno 6 - Gioca molto avanzato per dare sostegno alla manovra. In fase difensiva non ci sono sbavature.

Mazzocchi 6 - Bel movimento sul gol annullato a McTominay. In generale una prestazione sufficiente. Dal 58’ Elmas 5,5 Poco incisivo, un ingresso che non era quello che serviva.

Lobotka 6,5 - Lancio perfetto per Mazzocchi, il Var vanifica la giocata. Ha una buona occasione nel secondo tempo, ma non angola.

McTominay 6 - Trova subito la zampata, ma c’è l’offside di Mazocchi. Nel secondo tempo si innervosisce e sbaglia alcune scelte.

Olivera 5,5 - Qualche errorino in impostazione e troppe esitazioni quando c’è da attaccare l’area avversaria. Dal 58’ Spinazzola 6 Subito una bella giocata, poi sbaglia diverse scelte.

Politano 5,5 - Con la solita giocata rientrando sul sinistro, mette palloni interessanti. Una bella fiammata sul finire del primo tempo. Nella ripresa sbaglia qualche decisione di troppo Dal 79’ Vergara 6,5 - Un paio di giocate molto interessanti.

Lang 6,5 - Subito vivace, cerca la giocata con più continuità rispetto al solito. Cutrone lo mura quando batte a botta sicura su azione d’angolo. Dal 58’ David Neres 5,5 Non era in condizione e si vede da subito. Dal 90’ Lucca sv

Hojlund 5,5 - Si accende al 32’ con una grande giocata stoppata da Rinaldi. Ad inizio ripresa non approfitta di un pasticcio della difesa. In generale, non riesce a vincere lo scontro diretto col suo marcatore.

Conte 5 - Il Napoli perde intensità, lui sbaglia i cambi. Sbagliato togliere Lang, rischioso mettere un Neres non in condizione. E Lucca al 90’ è troppo tardivo.